Илана Рада узнала о возобновлении расследования убийства дочери Таир из СМИ

Мать Таир Рады, которая была убита в школе в Кацрине в 2006 году, рассказала в эфире "Кан Решет Бет", что ни она, ни ее адвокат не получили официальной информации о возобновлении расследования, и узнали о нем из СМИ. По словам Иланы Рады, с ними не связывался ни один официальный представитель, и она не знает, какие именно следственные действия проводятся.

"Я могу только приветствовать это решение, потому что возобновление расследования было моим самым большим желанием. Надеюсь, на этот раз все будет сделано честно и справедливо. Весь народ Израиля ждет этого, потому что мы утратили доверие ко всем системам, которые должны защищать наших детей", – отметила Илана Рада.

Она указала, что до сих пор не были проверены некоторые судебно-медицинские улики, и в ходе последнего судебного процесса было доказано существование ложных доказательств, которые помогли обвинению подтвердить версию о том, что девочку убил Роман Задоров – в том числе отпечаток обуви, которой не было на месте убийства.

"Я борюсь уже 20 лет не потому, что мне это нравится или потому, что хочу стать знаменитой, как многие пишут и думают, – подчеркнула Илана Рада. – Моей целью никогда не было добиться оправдания Задорова – я хотела найти настоящих убийц. Я убеждена, что Роман Задоров невиновен. Я ознакомилась с большим количеством материалов и была потрясена тем, насколько можно ввести человека в заблуждение и добиться признания в преступлении. Сейчас я не считаю нужным говорить с ним – по своим личным причинам", – сказала она.

Напомним, в конце минувшей недели полиция возобновила расследования убийства 13-летней Таир Рады, открыв новое направление в расследовании и передав материалы в Центральный отдел расследований полиции тель-авивского округа. Данное решение было принято "в результате развития событий", связанных с этим делом.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым. Он сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

18 августа 2021 года окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест.

26 августа 2021 года Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Но судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова.

26 августа 2021 года Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он был помещен под домашний арест, во время которого должен был находиться в доме своей тещи в Кацрине.

После этого Задоров многократно появлялся на судебных слушаниях по его делу, а также участвовал в следственном эксперименте.

30 марта 2023 года окружной суд в Нацерете в связи с "обоснованными сомнениями" (מחמת הספק) оправдал Романа Задорова по делу об убийстве Таир Рады. Решение было принято двумя голосами судей против одного. Ашер Кула (глава судейской коллегии) и Даниэль Царфати оправдали Задорова. Тамар Нисим-Шай считала необходимым признать его виновным в убийстве девочки.

1 апреля 2024 года Роман Задоров, обвиненный в убийстве 13-летней школьницы из Кацрина Таир Рады, отбывший в заключении 16 лет и оправданный после повторного судебного разбирательства, подал иск против государства с требованием выплатить компенсацию в размере 45 миллионов шекелей. Он получил многомиллионную компенсацию от государства (по данным СМИ, итоговая сумма была значительно меньшей, чем требовал Задоров).