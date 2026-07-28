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Израиль

Сотрудница ШАБАС подозревается в помощи подозреваемому в убийстве Бениягу Рази

Расследование
Убийства
ШАБАС
время публикации: 28 июля 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 11:26
Сотрудница ШАБАС подозревается в помощи подозреваемому в убийстве Бениягу Рази
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Сотрудница ШАБАС подозревается в помощи подозреваемому в убийстве Бениягу Рази
Пресс-служба полиции Израиля

В рамках расследования убийства Бениагу Рази, совершенного 11 июля в арендованной через Airbnb квартире в иерусалимском районе Нахлаот, задержана еще одна подозреваемая: сотрудница Службы тюрем подозревается в оказании помощи ключевому подозреваемому в убийстве Авиору Сасону.

В рамках совместной тайной операции, проведенной полицией и Службой тюрем (ШАБАС), во вторник утром подозреваемая была задержана. По данным следствия, 34-летняя жительница Од а-Шарона, которая служит в одной из тюрем в центральной части страны, где отбывает наказание родственник Авиора Сасона, состоит в романтических отношениях с этим заключенным.

По версии следствия, вместе с ним она предпринимала действия, направленные на воспрепятствование расследованию и оказание помощи Авиору Сасону, который находится в бегах.

Подозреваемая доставлена на допрос в подразделение по борьбе с преступностью полиции Иерусалимского округа. По итогам следственных действий будет принято решение о необходимости обращения в суд с ходатайством о продлении ее ареста.

Напомним, Бениягу Рази был обнаружен 11 июля с тяжелыми ножевыми ранениями в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. Он был доставлен в больницу, где вскоре скончался. По данным расследования, мотивом убийства стала месть его бывшей девушки, принадлежащей к одному из криминальных кланов.

Происходящее в квартире убийцы транслировали онлайн. Находившийся с Бениягу рази друг также был ранен. Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.

Израиль
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