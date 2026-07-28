ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое
время публикации: 28 июля 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 08:39
ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое
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Ответственный за жилищные индексы в Центральном статистическом бюро доктор Дорон Саяг сообщил, что доли израильских домохозяйств, планирующих покупку квартиры, снизились с 8% до 3,6%.
Заявление было сделано на конференции, проводившейся ассоциацией ипотечных консультантов.
По его словам, рынок недвижимости в настоящее время находится в фазе замедления: в 2025 году было заключено около 90 тысяч сделок с недвижимостью, на 10% меньше, чем в 2024 году, а количество сделок по новым квартирам снизилось на 12%.