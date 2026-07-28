x
28 июля 2026
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 09:14
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое

Недвижимость
Статистика
время публикации: 28 июля 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 08:39
ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое
0:00 0:00
ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Ответственный за жилищные индексы в Центральном статистическом бюро доктор Дорон Саяг сообщил, что доли израильских домохозяйств, планирующих покупку квартиры, снизились с 8% до 3,6%.

Заявление было сделано на конференции, проводившейся ассоциацией ипотечных консультантов.

По его словам, рынок недвижимости в настоящее время находится в фазе замедления: в 2025 году было заключено около 90 тысяч сделок с недвижимостью, на 10% меньше, чем в 2024 году, а количество сделок по новым квартирам снизилось на 12%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook