ЦСБ: доля израильтян, планирующих купить квартиру, сократилась вдвое

Ответственный за жилищные индексы в Центральном статистическом бюро доктор Дорон Саяг сообщил, что доли израильских домохозяйств, планирующих покупку квартиры, снизились с 8% до 3,6%.

Заявление было сделано на конференции, проводившейся ассоциацией ипотечных консультантов.

По его словам, рынок недвижимости в настоящее время находится в фазе замедления: в 2025 году было заключено около 90 тысяч сделок с недвижимостью, на 10% меньше, чем в 2024 году, а количество сделок по новым квартирам снизилось на 12%.