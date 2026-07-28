Ахават а-Шем Гордон победил в Тель-Авиве бывшего чемпиона ONE Джона Линекера

Израильский боец Ахават а-Шем Гордон победил бразильца Джона Линекера в главном поединке турнира GFN 1, состоявшегося во дворце спорта "Менора-Мивтахим" в Тель-Авиве. Бой по правилам тайского бокса продолжался три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу израильтянина.

Для 20-летнего Гордона эта победа стала 13-й в профессиональной карьере при отсутствии поражений. Его соперник, 36-летний Линекер, ранее выступал в UFC и владел чемпионским поясом ONE Championship в легчайшем весе.

Успешно выступили и два брата Ахавата а-Шема. Руах а-Шем Гордон победил Максима Беженуту решением судей после трех раундов, а Кибди Гордон нокаутировал бывшего бойца UFC Хосе Альберто Киньонеса менее чем за 45 секунд.

Турнир GFN 1 стал первым мероприятием серии Gordon Fight Nights. В программу вошли поединки по правилам тайского бокса, кикбоксинга и смешанных единоборств с участием израильских и зарубежных спортсменов.