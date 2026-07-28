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Экономика

"Тив-Таам" отказывается от касс

Потребление
время публикации: 28 июля 2026 г., 07:47 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 08:12
"Тив-Таам" отказывается от касс
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"Тив-Таам" отказывается от касс
Yossi Aloni/Flash90

Сеть магазинов "Тив-Таам" отменит практические все кассы в своих магазинах, включая кассы самообслуживания, заменив их на терминалы самообслуживания, сообщает портал ynet.

Согласно публикации, отмена касс начнется с отделения в Рамат а-Хаяле, и в течение года распространится на все крупные филиалы в Нетании, Ришон ле-Ционе, Ашдоде, Беэр-Шеве, Пардес-Хане, Герцлии, Хайфе.

Речь идет о сканировании товаров с помощью терминала по мере пополнения тележки с последующем взвешивании тележки и оплате через тот же терминал, как это уже делается в других сетях, однако там этот формат оплаты сочетается с обычными кассами и кассами самообслуживания.

Экономика
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