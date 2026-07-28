Мэрия Тель-Авива повышает цену парковки на 20%

Мэрия Тель-Авива объявила о повышении тарифов на парковку на стоянках муниципальной компании "Ахузот а-Хоф" на 20% начиная со следующей недели.

В рамках обновления почасовая ставка для иногородних повысится с 20 до 24 шекелей в час, а для жителей города – с 5 до 6 шекелей в час. Разовый въезд или вечерняя парковка подорожают до 36 шекелей для иногородних и до 9 шекелей для жителей Тель-Авива-Яффо.

Кроме того, из-за высокого спроса на стоянках в центральных зонах отдыха и развлечений – таких как Тель-Нордау, Базель, Бограшов, Шератон, Бней-Дан, бульвар Хен и Гордон – скидка для жителей города будет снижена с 75% до 50%, а время начала бесплатной ночной парковки для жителей сдвинется на два часа: с 19:00 до 21:00.

Также после непрерывной стоянки продолжительностью 96 часов льготный тариф для жителей города больше действовать не будет.

Тем не менее, даже после обновления тарифы останутся значительно ниже, чем принято на частных стоянках города.

В мэрии и в компании-операторе объясняют этот шаг ростом эксплуатационных расходов, последствиями "закона о парковках" и стремлением снизить транспортную нагрузку.