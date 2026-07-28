Тегеран обращается в интерпол: посредники присвоили 10% доходов от нефти

Иранские власти признали, что часть валютной выручки от продажи нефти, проходившей через сеть неофициальных посредников, не дошла до госказны.

Как заявил в эфире государственного телевидения глава Организации государственной инспекции Ирана Забихолла Ходаян, из примерно 11 млрд долларов, находившихся в распоряжении финансовых посредников, около 1,6 млрд долларов оказались незаконно присвоены отдельными участниками схемы.

По его словам, один только посредник не вернул государству 200 млн долларов, прежде чем покинуть страну.

Схема "доверенных" посредников сложилась в условиях международных санкций, отрезавших иранские банки от глобальной финансовой системы: не имея возможности получать оплату за нефть по обычным банковским каналам, Тегеран годами полагался на компании и частных лиц, которым доверяли сбор, хранение и перевод экспортной выручки через такие страны, как ОАЭ, Турция и Оман.

Судебные органы уже отреагировали на скандал. Прокурор Тегерана Али Салехи сообщил, что против руководителей траст-компаний возбуждено 59 уголовных дел, в 43 из них уже вынесены обвинительные заключения, 22 обвиняемых заключены под стражу, а в отношении 15 человек, покинувших страну, направлены "красные уведомления" Интерпола для розыска и экстрадиции.

Как сообщает оппозиционный телеканал Iran International, разоблачения вызвали необычно резкую публичную критику. Глава Ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири в открытом обращении к прокурору Тегерана заявил, что запросы Интерпола означают: как минимум 15 доверенных посредников скрылись с "миллиардами долларов" национального достояния, и потребовал ответить, кто рекомендовал этих людей и кто за них поручился.

Официальные лица расходятся и в том, кто несет ответственность за надзор. Министр нефти Мохсен Пакнежад ранее заявлял, что зона ответственности его ведомства заканчивается на продаже сырой нефти, а вопросы о том, куда зачисляется экспортная выручка и как контролируется ее перевод, относятся к компетенции Центрального банка.