Иранское агентство опубликовало видеоролик с угрозами в адрес Мелании Трамп

Иранское информационное агентство Tasnim, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовало видеоролик, содержащий прямые угрозы в адрес первой леди США Мелании Трамп. Авторы видео анализируют ее привычки и меры охраны, представляя эти сведения как руководство для возможного нападения.

В ролике утверждается, что интерес Мелании Трамп к моде может сделать ее уязвимой. В нем называются магазины в Нью-Йорке, которые она посещает, приводятся сведения о ее передвижениях и утверждается, что ее охрана организована отдельно от службы безопасности президента Дональда Трампа.

Видео также содержит угрозу в адрес сына президента Бэррона Трампа. Значительная часть ролика, судя по его оформлению, была создана с использованием искусственного интеллекта. На момент публикации Белый дом и первая леди публично его не комментировали.

Публикация появилась на фоне сохраняющейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае реализации Ираном угроз против него американский ответ будет предельно жестким.