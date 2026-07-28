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Ближний Восток

Иранское агентство опубликовало видеоролик с угрозами в адрес Мелании Трамп

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 28 июля 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 07:36
Иранское агентство опубликовало видеоролик с угрозами в адрес Мелании Трамп
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Бэррон и Мелания Трамп
AP Photo/Alex Brandon

Иранское информационное агентство Tasnim, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовало видеоролик, содержащий прямые угрозы в адрес первой леди США Мелании Трамп. Авторы видео анализируют ее привычки и меры охраны, представляя эти сведения как руководство для возможного нападения.

В ролике утверждается, что интерес Мелании Трамп к моде может сделать ее уязвимой. В нем называются магазины в Нью-Йорке, которые она посещает, приводятся сведения о ее передвижениях и утверждается, что ее охрана организована отдельно от службы безопасности президента Дональда Трампа.

Видео также содержит угрозу в адрес сына президента Бэррона Трампа. Значительная часть ролика, судя по его оформлению, была создана с использованием искусственного интеллекта. На момент публикации Белый дом и первая леди публично его не комментировали.

Публикация появилась на фоне сохраняющейся напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае реализации Ираном угроз против него американский ответ будет предельно жестким.

Ближний Восток
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