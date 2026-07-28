Подписан договор о финансировании строительства скоростного трамвая Хайфа-Нацерет

Консорциум в составе компаний "Электра", "Минрав" и "Alstom" завершили процесс обеспечения финансирования строительства "Нофит" - линии легкорельсового транспорта Хайфа-Назарет.

Стоимость проекта оценивается в 4,6 миллиарда шекелей на этапе строительства и еще около 5 миллиардов шекелей на этапе эксплуатации.

Финансирование проекта будет обеспечивать банк "Леуми".

Трасса протяженностью 41 километр будет включать 20 станций и обеспечит быстрое и экологичное транспортное решение примерно для 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Помимо сокращения времени в пути и снижения транспортной нагрузки и загрязнения воздуха, новая линия должна существенно укрепить населенные пункты севера страны, улучшить связность между жилыми, деловыми и торговыми центрами и на протяжении многих лет способствовать экономическому и социальному росту региона.