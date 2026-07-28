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Израиль

Исраэль Кац в эфире 14 канала: "Мы очень хотим атаковать Иран, но США не разрешают"

Иран
Война с Ираном
Исраэль Кац
время публикации: 28 июля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 12:46
Исраэль Кац в эфире 14 канала: "Мы очень хотим атаковать Иран, но США не разрешают"
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Исраэль Кац в эфире 14 канала: "Мы очень хотим атаковать Иран, но США не разрешают"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Министр обороны Исраэль Кац сделал несколько крайне жестких заявлений, выступая в эфире 14 канала ИТВ. Комментируя встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне, Кац заявил: "У США есть в Иране интересы, выходящие за рамки интересов Израиля".

По словам министра обороны, Израиль очень хочет нанести по Ирану удар, но США не дают на это согласия. Кац заявил, что Иран – "высокомерная империя, угрожавшая уничтожить Израиль" – потерпел крах. "Мы совершенно ясно дали понять: если по Израилю будет открыт огонь, мы нанесем удар со всей мощью. Мы готовы наносить удары по Ирану собственными силами", – подчеркнул министр обороны.

Отвечая на вопрос о том, последует ли ответ Израиля на беспилотник, запущенный ранее во вторник из Ирака и перехваченный у границы с Иорданией, Кац сказал: "Мы знаем, как действовать, и готовы к любому развитию событий".

По словам министра обороны, Дональд Трамп понимает, что Израиль не уйдет из буферных зон в Ливане, Газе и Сирии, до полной ликвидации угрозы. Он добавил: "Неделю назад я был в Газе – там до сих пор остаются огромные туннели", – подчеркнул Исраэль Кац.

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