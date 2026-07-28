NVIDIA инвестирует миллиарды в ИИ-стартап Ильи Слуцкевера Safe Superintelligence

Компания Nvidia объявила о крупной инвестиции в Safe Superintelligence (SSI) – стартап в области искусственного интеллекта, основанный бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Таким образом производитель чипов усиливает свое участие в гонке по созданию следующего поколения систем искусственного интеллекта, сообщает экономическое издание "Калькалист".

Помимо финансирования, SSI получит доступ к вычислительной платформе нового поколения Nvidia Vera Rubin, что позволит увеличить вычислительные мощности компании примерно в десять раз, говорится в совместном заявлении сторон.

Соглашение дает Nvidia прямой доступ к одному из наиболее внимательно отслеживаемых исследовательских проектов в сфере ИИ. Основанная в 2024 году компания SSI до сих пор работает в основном в закрытом режиме, однако уже привлекла более $3 млрд инвестиций при оценке в $32 млрд. Среди ее инвесторов – Andreessen Horowitz, DST Global, Greenoaks и Sequoia Capital.

Для SSI сделка решает одну из главных проблем компаний, разрабатывающих передовые модели искусственного интеллекта, – нехватку вычислительных ресурсов. В компании сообщили, что последние два года работают над новым направлением исследований, цель которого – создание "безопасного сверхинтеллекта", а не просто разработка все более крупных языковых моделей, как это происходит в большинстве компаний отрасли.

"У нас есть исследования, которые заслуживают масштабирования, и доступ к мощному вычислительному комплексу Nvidia позволит нам это сделать", – заявил Илья Суцкевер.