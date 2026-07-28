x
28 июля 2026
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 13:44
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

NVIDIA инвестирует миллиарды в ИИ-стартап Ильи Слуцкевера Safe Superintelligence

Инвестиции
ИИ
Стартап
время публикации: 28 июля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 13:20
NVIDIA инвестирует миллиарды в ИИ-стартап Ильи Слуцкевера Safe Superintelligence
0:00 0:00
NVIDIA инвестирует миллиарды в ИИ-стартап Ильи Слуцкевера Safe Superintelligence
AP Photo/Jeff Chiu

Компания Nvidia объявила о крупной инвестиции в Safe Superintelligence (SSI) – стартап в области искусственного интеллекта, основанный бывшим главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Таким образом производитель чипов усиливает свое участие в гонке по созданию следующего поколения систем искусственного интеллекта, сообщает экономическое издание "Калькалист".

Помимо финансирования, SSI получит доступ к вычислительной платформе нового поколения Nvidia Vera Rubin, что позволит увеличить вычислительные мощности компании примерно в десять раз, говорится в совместном заявлении сторон.

Соглашение дает Nvidia прямой доступ к одному из наиболее внимательно отслеживаемых исследовательских проектов в сфере ИИ. Основанная в 2024 году компания SSI до сих пор работает в основном в закрытом режиме, однако уже привлекла более $3 млрд инвестиций при оценке в $32 млрд. Среди ее инвесторов – Andreessen Horowitz, DST Global, Greenoaks и Sequoia Capital.

Для SSI сделка решает одну из главных проблем компаний, разрабатывающих передовые модели искусственного интеллекта, – нехватку вычислительных ресурсов. В компании сообщили, что последние два года работают над новым направлением исследований, цель которого – создание "безопасного сверхинтеллекта", а не просто разработка все более крупных языковых моделей, как это происходит в большинстве компаний отрасли.

"У нас есть исследования, которые заслуживают масштабирования, и доступ к мощному вычислительному комплексу Nvidia позволит нам это сделать", – заявил Илья Суцкевер.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 июля 2026

NVIDIA раскрыла, что купила 9% акций Nebius Аркадия Воложа
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 июля 2026

NVIDIA представила инструмент для выявления ИИ-видео
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2026

Капитализация NVIDIA сократилась на триллион долларов за два месяца
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2026

Компании, в которых лучше всего работать в Израиле: NVIDIA сохраняет лидерство, IAI подвинула Google