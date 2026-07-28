ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании
время публикации: 28 июля 2026 г., 06:00 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 06:55
ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании
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Армия обороны Израиля перехватила беспилотный летательный аппарат, обнаруженный в приграничной зоне с Иорданией.
БПЛА не залетал на израильскую территорию. Место запуска выясняется.
Тревога не была активирована.
27 июля ЦАХАЛ сообщал о перехвате двух БПЛА примерно в том же районе. Позже и власти Иордании объявляли о перехвате двух БПЛА в своем воздушном пространстве.