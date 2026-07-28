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Израиль

ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иордания
Беспилотники
время публикации: 28 июля 2026 г., 06:00 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 06:55
ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании
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ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании
Michael Giladi/Flash90

Армия обороны Израиля перехватила беспилотный летательный аппарат, обнаруженный в приграничной зоне с Иорданией.

БПЛА не залетал на израильскую территорию. Место запуска выясняется.

Тревога не была активирована.

27 июля ЦАХАЛ сообщал о перехвате двух БПЛА примерно в том же районе. Позже и власти Иордании объявляли о перехвате двух БПЛА в своем воздушном пространстве.

Израиль
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