ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший со стороны Иордании

Армия обороны Израиля перехватила беспилотный летательный аппарат, обнаруженный в приграничной зоне с Иорданией.

БПЛА не залетал на израильскую территорию. Место запуска выясняется.

Тревога не была активирована.

27 июля ЦАХАЛ сообщал о перехвате двух БПЛА примерно в том же районе. Позже и власти Иордании объявляли о перехвате двух БПЛА в своем воздушном пространстве.