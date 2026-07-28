Курсы валют в Израиле на 28 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
время публикации: 28 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:34
Курсы валют в Израиле на 28 июля 2026 года: доллар и евро подорожали
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Банк Израиля сообщает, что во вторник, 28 июля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара вырос на 0,592% и составил 3,058 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,431% и составил 3,475 шекеля за €1.