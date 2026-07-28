Курсы валют в Израиле на 28 июля 2026 года: доллар и евро подорожали

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 28 июля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,592% и составил 3,058 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,431% и составил 3,475 шекеля за €1.