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WSJ: Трамп начал поддерживать Зеленского, потому что он любит победителей

Война в России
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 28 июля 2026 г., 15:02 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:08
WSJ: Трамп начал поддерживать Зеленского, потому что он любит победителей
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WSJ: Трамп начал поддерживать Зеленского, потому что он любит победителей
AP Photo/Alex Brandon

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа Wall Street Journal публикует статью, посвященную потеплению отношений между этими политиками.

Авторы отмечают, что на протяжении целого года в разговорах с приближенными Трамп утверждал, что Украина проигрывает войну. Однако в последние недели ситуация изменилась. Американский лидер впечатлен стойкостью Зеленского и способностью Украины перенести войну вглубь российской территории.

По словам одного из собеседников издания в американской администрации, Трамп любит победителей и относится к Зеленскому именно так. Огромное впечатление на президента США оказал как атакующий потенциал украинских беспилотников, так и успехи в противостоянии российским БПЛА.

Его также раздражает уверенность Путина, считающего, что Россия сможет добиться поставленных целей. Российский лидер продолжает убеждать Трампа, что ситуация для Украины критическая, в то время как Трамп говорит о необходимости прекращения войны, напирая на российские потери, составляющие 1,4 миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Первая встреча Зеленского и Трампа оказалась провальной – американский президент говорил о том, что Украина проиграет войну и что у ее президента "нет карт". Однако нынешние переговоры станут уже седьмыми, а на предыдущих, на саммите NATO, Трамп сказал Зеленскому: "Не верится, но у нас сложились хорошие отношения".

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