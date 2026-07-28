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Наука и Хайтек

Израильские исследователи описали химическую модель зарождения жизни на Земле

Израильские ученые
Биология
Химия
Палеонтология
время публикации: 28 июля 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:47
Израильские исследователи описали химическую модель зарождения жизни на Земле
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Электронная микрофотография бактерии Gemmata obscuriglobus, планктомицета, известного своей чрезвычайно сложной морфологией мембраны
Wikipedia.org. Фото: Rachel Santarella-Mellwig, Josef Franke, Andreas Jaedicke, Matyas Gorjanacz, Ulrike Bauer, Aidan Budd, Iain W. Mattaj, Damien P. Devos

Исследователи Еврейского университета Иерусалима предложили модель возникновения жизни при взаимодействии двух простых типов молекул.

Формирование мембран – замкнутых полупроницаемых оболочек – стало критическим шагом для возникновения жизни. Мембрана создала изолированный микрокосм, внутри которого сформировался уникальный химический состав и зародился примитивный обмен веществ. Именно появление мембран превратило разрозненные химические реакции в единую систему, способную сохранять свою целостность, поддерживать внутренний порядок и делать первые шаги эволюции. Но как возникли мембраны из простых химических реакций объяснить до сих пор не удавалось.

Теперь лабораторные эксперименты команды ученых показали, что на основе жирных кислот в связке с оксикислотами (такими как молочная или лимонная) формируются микроскопические пузырьки – везикулы, которые потенциально могут развиваться в клеточные мембраны. При взаимодействии двух типов молекул пузырьки образуются при значительно более низких концентрациях веществ, чем требуется одним жирным кислотам, что и делает процесс самосборки мембран гораздо эффективнее. Это очень важное преимущество, поскольку в первичном бульоне концентрации были низкими. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

"Эти результаты указывают на простую, но мощную форму молекулярного сотрудничества. Связывая примитивные молекулы двух видов, мы наблюдаем появление свойств, которыми ни одна из систем не обладает в полной мере. Это объясняет, как самые ранние химические системы становились более упорядоченными, устойчивыми и способными поддерживать путь к жизни", – отмечают авторы работы.

Подобный эффект молекулярного сотрудничества проявился и на других парах кислот, что подтверждает распространенность этого явления. Анализ подобных процессов не только приближает понимание зарождения жизни, но и открывает широкие перспективы для создания биоразлагаемых материалов.

Наука и Хайтек
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