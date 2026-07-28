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Израиль

Чрезвычайные нормы содержания террористов под стражей продлены до января 2027 года

Террористы
Кнессет
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 14:06
Чрезвычайные нормы содержания террористов под стражей продлены до января 2027 года
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Чрезвычайные нормы содержания террористов под стражей продлены до января 2027 года
Chaim Goldberg/Flash90

Кнессет принял во втором и третьем чтениях два законопроекта о продлении действия чрезвычайных постановлений, принятых в период войны "Железные мечи" и касающихся содержания под стражей террористов. Срок действия этих постановлений продлен до 31 января 2027 года, сообщает "Маарив".

Первый законопроект, продлевающий запрет на встречи подозреваемых по делам, связанным с войной, с адвокатами, прошел при поддержке девяти депутатов при отсутствии голосовавших против. В пояснении к законопроекту указано, что несмотря на прекращение огня, сохраняются потребности в сфере безопасности и следствия, включая новые аресты, что требует сохранения действующего порядка.

Второй законопроект был принят при поддержке шести депутатов, также без голосов против. Он продлевает действие норм, позволяющих продлевать сроки содержания под стражей таких подозреваемых. В пояснительной записке указано, что необходимость этого связана с появлением новых подозреваемых и новых доказательств, требующих проведения дополнительных следственных действий и предъявления обвинений.

Израиль
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