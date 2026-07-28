Арестован Авиор Сасон, главный подозреваемый в убийстве Бениягу Рази. Видео

Полиция сообщила о задержании Авиора Сасона, одного из основных подозреваемых в убийстве Бениягу Рази, совершенном 11 июля в арендованной через Airbnb квартире в иерусалимском районе Нахлаот. Сасон был задержан после погони с применением вертолетов.

По сообщению полиции, расследование убийства велось круглосуточно. С момента совершения преступления полиция проводила масштабную операцию по розыску Сасона, который скрывался от правоохранительных органов.

Начальник Иерусалимского округа полиции генерал-майор Авшалом Пелед лично контролировал ход расследования и распорядился подключить к розыску Центральное подразделение полиции Иерусалимского округа (ЯМАР) и задействовать все имеющиеся в распоряжении полиции средства для установления местонахождения подозреваемого и его задержания.

Все эти дни Авиор Сасон скрывался в различных местах в центральной и северной частях Израиля, постоянно меняя укрытия. Сегодня сотрудники ЯМАР при поддержке авиационного подразделения полиции задержали его в тоннеле Харель на въезде в Иерусалим. По данным полиции, подозреваемый ехал в такси в направлении города, когда оперативники остановили автомобиль и произвели задержание.

Сасон доставлен на допрос в подразделение по борьбе с преступностью округа Цион. Позже он предстанет перед мировым судом, где полиция будет ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, Бениягу Рази был обнаружен 11 июля с тяжелыми ножевыми ранениями в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. Он был доставлен в больницу, где вскоре скончался. По данным расследования, мотивом убийства стала месть его бывшей девушки, принадлежащей к одному из криминальных кланов.

Происходящее в квартире убийцы транслировали онлайн. Находившийся с Бениягу Рази друг также был ранен. Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.