Цена за проход через КПП "Таба" возросла до 120 долларов

Цена за проход через КПП "Таба", недалеко от египетско-израильской границы, возросла до 120 долларов.

Распоряжение египетских властей об этом вступает в силу в субботу, 28 марта. Пограничный переход Таба работает круглосуточно. От него идет автобус до центрального автовокзала Эйлата.

Отметим, что до начала войны проход стоил всего 25 долларов, а после – уже 60.

В связи с полным закрытием воздушного пространства Израиля покинуть страну или вернуться в нее можно только морским путем или через наземные пограничные переходы из Египта или Иордании.

Основным маршрутом, связывающим Израиль с миром, стал аэропорт в Табе.