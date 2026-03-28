x
28 марта 2026
последняя новость: 13:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Цена за проход через КПП "Таба" возросла до 120 долларов

время публикации: 28 марта 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 13:11
Цена за проход через КПП "Таба", недалеко от египетско-израильской границы, возросла до 120 долларов.

Распоряжение египетских властей об этом вступает в силу в субботу, 28 марта. Пограничный переход Таба работает круглосуточно. От него идет автобус до центрального автовокзала Эйлата.

Отметим, что до начала войны проход стоил всего 25 долларов, а после – уже 60.

В связи с полным закрытием воздушного пространства Израиля покинуть страну или вернуться в нее можно только морским путем или через наземные пограничные переходы из Египта или Иордании.

Основным маршрутом, связывающим Израиль с миром, стал аэропорт в Табе.

