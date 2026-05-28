Опрос "Мидгам" и iPanel: увеличивается разрыв между оппозицией и блоком Нетаниягу

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, "Ликуд" Биньямина Нетаниягу потерял бы два мандата по сравнению с предыдущим замером и получил бы 23 мандата. Блок "Бэяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида – на втором месте с 22 мандатами (минус один). Партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом продолжает укрепляться – 17 мандатов (плюс один).

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократы" Яира Голана – 11 мандатов, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана – 9. ШАС – 8 (минус один), "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов. Арабские ХАДАШ-ТААЛЬ и РААМ – по 5 мандатов. "Религиозный сионизм" Смотрича находится на грани электорального барьера с 4 мандатами.

"Кахоль Лаван" Ганца в Кнессет не проходит.

Партии оппозиции – 69 мандатов (59 у сионистских партий, 10 – у арабских), у партий нынешней коалиции – 51.

В ходе опроса также был проверен сценарий объединения Беннета, Лапида и Айзенкота: единая партия получила бы 38 мандатов, однако порознь эти списки набирают в сумме 39.