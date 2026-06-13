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Израиль

Палестинец, страдающий психическим заболеванием, пытался напасть на фермера и был нейтрализован

Полиция
время публикации: 13 июня 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 14:18
Палестинец, страдающий психическим заболеванием, пытался напасть на фермера и был нейтрализован
Пресс-служба полиции Израиля

29-летний палестинец, страдающий психическим заболеванием, попытался напасть на жителя одной из ферм в округе Биньямин и был им нейтрализован.

Как сообщили в полиции, в ходе предварительного расследования выяснилось, что палестинец пришел на территорию фермы, вооружившись камнем, и стал вести себя агрессивно. В какой-то момент он начал угрожать местному жителю и попытался ударить его камнем. Мужчина, почувствовав угрозу для своей жизни, открыл огонь из личного оружия и ранил нападавшего.

Еще до прибытия сил безопасности раненый был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Он в состоянии средней тяжести.

В дальнейшем он будет передан силам безопасности для проведения расследования.

Израиль
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