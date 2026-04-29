В 2025 году в Израиле впервые снизилось количество ставок НИОКР в хайтеке

Согласно докладу о состоянии хайтека за 2025 год, подготовленному Институтом экономической политики при Университете Рейхмана, число занятых на технологических должностях в Израиле достигло исторического максимума в 570 тысяч человек.

Вместе с тем, доклад д-ра Сергея Сомкина фиксирует впервые снижение, пусть и небольшое (1,1%) числа занятых в ядре отрасли - сфере научных исследований и разработок (НИОКР), сообщает портал Walla.

По словам Сомкина, это изменение требует пристального наблюдения - необходимо убедиться, что центр тяжести израильских инноваций не ослабевает и что экономика продолжает воспроизводить следующее поколение стартапов.

Рост занятости в производственном секторе хайтека на 9% отражает расширение деятельности оборонных предприятий.

Доклад также фиксирует рост производительности труда в хайтек-сервисах на 4,7%, который Сомкин относит на счет внедрения ИИ.