Израиль

Опубликовано имя военнослужащего, застрелившего мужчину на 6-й трассе

время публикации: 12 февраля 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 12:26
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя военнослужащего, обвиняемого в умышленном убийстве, совершенном более месяца назад во время дорожного конфликта на 6-й трассе. Это Шалев Моше Хаджадж.

8 января 2026 года на 6-й трассе неподалеку от развязки Эйн-Тут произошел дорожный инцидент, после которого военнослужащий Шалев Моше Хаджадж вышел из машины с автоматической винтовкой М-16 в руках и ударил оружием Шарифа Муфака Хадида (из Далият аль-Кармеля), а затем открыл огонь на поражение. По данным следствия, позже Хаджадж пытался скрыть улики (в том числе стреляные гильзы и магазин).

Защита первоначально настаивала на версии о самообороне и отражении "реальной угрозы". Однако следствие и прокуратура квалифицировали это происшествие как предумышленное убийство.

