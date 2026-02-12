Два человека арестованы за ставки на Polymarket на основании секретных данных

Разрешено к публикации: следователи общей службы безопасности (ШАБАК), военной полиции и полиции Израиля арестовали гражданское лицо и резервиста ЦАХАЛа по подозрению в проведении ставок на букмекерском сайте Polymarket.

Согласно сообщению, речь идет о ставках, касающихся проведения военных операций. Ставки делались на основе секретных сведений, к которым резервисты имели доступ в силу своих должностных обязанностей в ЦАХАЛе".

"По завершении расследования и формирования доказательственной базы против гражданского лица и резервиста, прокуратура приняла решение о привлечении их к уголовной ответственности за серьезные преступления против безопасности, преступления взяточничества и воспрепятствования правосудию", – говорится в официальном коммюнике.