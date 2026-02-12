x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 12:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 12:41
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Два человека арестованы за ставки на Polymarket на основании секретных данных

Кибербезопасность
ШАБАК
время публикации: 12 февраля 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 11:50
Два человека арестованы за ставки на Polymarket на основании секретных данных
AP Photo/Wyatte Grantham-Philips

Разрешено к публикации: следователи общей службы безопасности (ШАБАК), военной полиции и полиции Израиля арестовали гражданское лицо и резервиста ЦАХАЛа по подозрению в проведении ставок на букмекерском сайте Polymarket.

Согласно сообщению, речь идет о ставках, касающихся проведения военных операций. Ставки делались на основе секретных сведений, к которым резервисты имели доступ в силу своих должностных обязанностей в ЦАХАЛе".

"По завершении расследования и формирования доказательственной базы против гражданского лица и резервиста, прокуратура приняла решение о привлечении их к уголовной ответственности за серьезные преступления против безопасности, преступления взяточничества и воспрепятствования правосудию", – говорится в официальном коммюнике.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2026

Спецслужбы изучают публикацию секретной информации о войне с Ираном на сайте ставок