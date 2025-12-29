Водка Finlandia и виски Jack Daniel's подорожают

Импортер алкогольной продукции Global Wine & Spirits (GWS) уведомила ритейлеров о повышении прейскурантных цен в среднем на 4% с февраля 2026 года.

В частности, цены на водку Finlandia и водку Belvedere вырастут на 3,9%, цена виски Glenfiddich повысится на 1,5–3%, виски Jack Daniel's подорожает на 2%, виски Tullamore Dew — на 2%.

Компания обосновывает повышение цен "продолжающимся ростом цен со стороны поставщиков и привязкой акциза на импортный алкоголь и вина к индексу потребительских цен".