Зеленский: Россия с помощью фейка об ударе по резиденции Путина пытается сорвать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "фейком" заявление России о том, что прошлой ночью была предпринята попытка атаковать "какую-то резиденцию российского диктатора".

По словам Зеленского, Москва выдумала эту историю для продолжения ударов по Украине, и, в частности, по Киеву, а также для того, чтобы сорвать переговоры о прекращении войны. "Типичная лживая тактика россиян, которые уже наносили удары по Киеву, в частности, по кабинету министров", – написал Зеленский в соцсети Х.

Свой пост он закончил следующим призывом: "Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение в сторону мира".