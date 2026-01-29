x
29 января 2026
29 января 2026
Экономика

Fed оставил учетную ставку в США без изменений

время публикации: 29 января 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 07:23
Fed оставил учетную ставку в США без изменений
Tom Williams, Pool via AP

По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 3,75% после трех подряд снижений.

За дополнительное снижение ставки проголосовали только двое членов комитета, назначенные президентом США Дональдом Трампом (один в первую каденцию, второй – в сентябре 2025 года).

На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что ситуация на американском рынке труда демонстрирует признаки стабилизации, а инфляция все еще остается немного завышенной.

Заявление ФРС практически не содержит намеков относительно следующих шагов. По оценке аналитиков, несмотря на давление Белого дома ФРС подождет как минимум до июня перед следующим изменением учетной ставки.

