Arkia отменила работу в Иордании из-за невыполнимых требований иорданских властей

Израильская авиакомпания Arkia перенесла рейсы из Акабы в Табу после того, как иорданские власти запретили использовать самолеты европейских чартерных компаний, обязав израильтян арендовать иорданские воздушные суда.

Как сообщает экономическое издание Globes, иорданские власти отказались одобрить выполнение рейсов с использованием европейских самолетов, которые Arkia арендует. Это означает, что десятки рейсов, которые Arkia планировала выполнять из Акабы, были отменены.

Иордания настаивает на том, чтобы рейсы выполнялись через местную чартерную авиакомпанию Jordan Aviation, которая предоставляет другим авиакомпаниям, туристическим агентствам и государственным структурам услуги по аренде самолетов, экипажей, техническое обслуживание и страховку. Таким образом Иордания пытается повысить занятость в собственной стране и получить сопутствующие доходы на фоне высокого спроса на перелеты из региона.

В связи с этим Arkia перенесла часть активности в расположенный неподалеку аэропорт Табы. Египет, впрочем, тоже стремится заработать на закрытом в Израиле небе из-за войны. Пограничный сбор при переходе на КПП Таба был удвоен с 60 долларов до 120 долларов с человека – и это уже второе повышение с начала войны.