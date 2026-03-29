С утверждения схемы неоплачиваемого отпуска зафиксировано 10 тысяч новых безработных

Государственная служба занятости ("Лишкат Таасука") сообщает о резком росте количества соискателей работы после утверждения схемы неоплачиваемого отпуска ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ) комиссией Кнессета по труду и социальному обеспечению.

Как сообщает "Давар", всего за четыре дня со дня утверждения схемы ХАЛАТа число зарегистрировавшихся в качестве ищущих работу выросло примерно на 25% и теперь составляет 50788 человек, 63,4% новых безработных – женщины.

Таким образом, со среды на минувшей неделе, до утверждения схемы неоплачиваемого отпуска, прибавилось более 10 тысяч безработных.

Из общего числа зарегистрировавшихся с начала войны 28723 человека, то есть 56,5%, сообщили, что были отправлены в ХАЛАТ. Для сравнения, 12731 человек сообщили об увольнении. Общее число активных соискателей работы в Израиле сейчас составляет 205824 человека.

Среди зарегистрировавшихся в период операции "Рычание льва" 63,4% составляют женщины, и только 36,6% – мужчины. В округе Дан зарегистрировались 13596 человек, в Северном округе – 13526, в округе Шарон и Амаким – 8243, в Иерусалимском округе – 7852, в Южном округе – 7581.

В Государственной службе занятости призывают наемных работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, а также работодателей, желающих централизованно подать данные о своих сотрудниках, заранее зарегистрироваться на сайте, чтобы избежать задержек после завершения законодательного процесса.