Emirates убрала Израиль из своих направлений на лето 2026 года

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates, прекратившая полеты в Израиль в начале войны, убрала Израиль из списка направлений и на лето 2026 года.

Следует отметить, что в Израиль из Дубая продолжает активно летать бюджетная авиакомпания FlyDubai.

Авиакомпания Etihad, базирующаяся в Абу-Даби, также обслуживает израильское направление.