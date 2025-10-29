Emirates убрала Израиль из своих направлений на лето 2026 года
время публикации: 29 октября 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 10:19
Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates, прекратившая полеты в Израиль в начале войны, убрала Израиль из списка направлений и на лето 2026 года.
Следует отметить, что в Израиль из Дубая продолжает активно летать бюджетная авиакомпания FlyDubai.
Авиакомпания Etihad, базирующаяся в Абу-Даби, также обслуживает израильское направление.
