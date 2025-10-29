Основателю Ben and Jerry"s запретили производить "пропалестинское" мороженое

Сооснователь компании Ben & Jerry's Бен Коэн заявил, что корпорация Unilever, которой принадлежит Ben and Jerry"s, не дала ему начать производство мороженого "солидарности с Палестиной".

Как сообщил предприниматель, он предложил начать производство сорбе с арбузным вкусом. В арбузе сочетаются цвета палестинского флага: зеленый, красный, белый и черный, и он стал своеобразным символом солидарности с палестинцами.

Как пишет The Guardian, создание нового вида мороженного было одобрено независимым советом Ben & Jerry's, работа над ним началась около года назад. Решение Unieliver он назвал "корпоративным целованием Дональда Трампа в зад" и ударом по свободе слова в бизнес-среде.

Напомним, что руководство Ben & Jerry's занимает четко выраженную антиизраильскую позицию. Они неоднократно требовали прекратить продажу своей продукции в Иудее и Самарии. В мае 2025 года Коэн устроил дебош в Сенате, протестуя против военной помощи Израилю и гуманитарного кризиса в секторе Газы.