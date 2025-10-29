Кнессет передаст в госказну 125 миллионов шекелей

Спикер Кнессета Амир Охана уведомил министра финансов Бецалеля Смотрича о решении провести третье с начала своей каденции сокращение бюджета Кнессета.

На этот раз бюджет парламента будет урезан на 125 миллионов шекелей, которые будут переданы в государственную казну.

Ранее бюджет Кнессета был сокращен на 80 миллионов шекелей в ноябре 2023 года и на 121 миллион шекелей в январе 2024 года.

Общая сумма сокращений бюджета Кнессета с начала 25-го созыва Кнессета составляет 326 миллионов шекелей.

В Кнессете подчеркнули, что речь идет о сокращении, которое не нанесет ущерба продолжению текущей деятельности или принципам независимости бюджета Кнессета и разделения ветвей власти.