15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 20:37
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Из-за угрозы затоплений перекрыты 40-е и 25-е шоссе

Погода
Полиция
время публикации: 15 декабря 2025 г., 20:37
Из-за угрозы затоплений перекрыты 40-е и 25-е шоссе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что из-за угрозы затоплений 40-е шоссе перекрыто на участке между Мицпе-Рамоном и перекрестком Цихор.

25-е шоссе перекрыто от перекрестка Цафит до перекрестка Арава.

Полиция просит водителей проявлять осторожность и действовать в соответствии с условиями на дорогах.

Полиция также закрыла шоссе на въезде в Эйлат.

Ранее компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что из-за угрозы наводнений в районе Мертвого моря 90-е шоссе перекрыто на участке от перекрестка А-Арава до перекрестка Неве Зоар, от перекрестка А-Лидо до Мецукей Драгот, а также от Эйн Геди до гостиниц Мертвого моря.

Израиль
