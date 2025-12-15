Из-за угрозы затоплений перекрыты 40-е и 25-е шоссе
время публикации: 15 декабря 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 20:37
Полиция сообщила, что из-за угрозы затоплений 40-е шоссе перекрыто на участке между Мицпе-Рамоном и перекрестком Цихор.
25-е шоссе перекрыто от перекрестка Цафит до перекрестка Арава.
Полиция просит водителей проявлять осторожность и действовать в соответствии с условиями на дорогах.
Полиция также закрыла шоссе на въезде в Эйлат.
Ранее компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что из-за угрозы наводнений в районе Мертвого моря 90-е шоссе перекрыто на участке от перекрестка А-Арава до перекрестка Неве Зоар, от перекрестка А-Лидо до Мецукей Драгот, а также от Эйн Геди до гостиниц Мертвого моря.