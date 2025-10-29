Управление по надзору за рынком капитала занялось религиозными фондами взаимопомощи

Закон о регулировании статуса и работы религиозных фондов взаимопомощи (ГМАХ) в качестве финансовых институтов был утвержден Кнессетом шесть лет назад.

Ультраортодоксальные партии длительное время блокировали введение контроля над ГМАХами, однако были вынуждены уступить после того, как неподнадзорность этих учреждений поставила Израиль перед угрозой санкций со стороны США.

Регулятором ГМАХов, согласно закону, стал не Банк Израиля, а Управление по надзору за рынком капитала, которому потребовалось шесть лет, чтобы представить проект постановлений об отчетности ГМАХов о своей деятельности.

При этом постановления, которые должны вступить в силу только весной 2026 года, не касаются темы надзора и правоприменения в случае нарушений. Эти темы должны обсуждаться отдельно.

На сегодняшний день зарегистрировано 107 ГМАХов, из которых 30 крупных, с оборотом более 8 миллионов шекелей, и 77 малых, с оборотом до 8 миллионов шекелей. По оценкам экспертов, годовой оборот ГМАХов составляет около 5 миллиардов шекелей в год.