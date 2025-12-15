"Гаарец": Турция не приглашена на конференцию по созданию стабилизационных сил в Газе

Во вторник в Дохе соберутся представители более 40 стран на конференцию, организованную Центральным командованием США (CENTCOM), для обсуждения вопросов, связанных с созданием стабилизационных сил в Газе.

Список участников попал в редакцию израильского издания "Гаарец". Редакция, изучив его, не нашла среди приглашенных стран Турцию.

Издание пишет, что два источника, западный и арабский, подтвердили, что Турция не была приглашена на конференцию. По их мнению, причиной этого стало израильское вето на участие Анкары в стабилизационных силах. "Другой причины нет", – заявил арабский источник изданию, добавив: "Турция участвовала в конференции в Шарм аш-Шейхе в октябре, она имеет превосходные отношения с США и Катаром и она выразила готовность участвовать в многонациональных силах. Единственный, кто говорит "нет", – это Израиль".

По информации источника, в настоящее время Доха и Анкара оказывают давление на Вашингтон, добиваясь приглашения Турции на конференцию.