x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 20:37
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Гаарец": Турция не приглашена на конференцию по созданию стабилизационных сил в Газе

Газа
Турция
США
Катар
Израиль
время публикации: 15 декабря 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 20:29
"Гаарец": Турция не приглашена на конференцию по созданию стабилизационных сил в Газе
AP Photo/Jehad Alshrafi

Во вторник в Дохе соберутся представители более 40 стран на конференцию, организованную Центральным командованием США (CENTCOM), для обсуждения вопросов, связанных с созданием стабилизационных сил в Газе.

Список участников попал в редакцию израильского издания "Гаарец". Редакция, изучив его, не нашла среди приглашенных стран Турцию.

Издание пишет, что два источника, западный и арабский, подтвердили, что Турция не была приглашена на конференцию. По их мнению, причиной этого стало израильское вето на участие Анкары в стабилизационных силах. "Другой причины нет", – заявил арабский источник изданию, добавив: "Турция участвовала в конференции в Шарм аш-Шейхе в октябре, она имеет превосходные отношения с США и Катаром и она выразила готовность участвовать в многонациональных силах. Единственный, кто говорит "нет", – это Израиль".

По информации источника, в настоящее время Доха и Анкара оказывают давление на Вашингтон, добиваясь приглашения Турции на конференцию.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 декабря 2025

В Катаре пройдет конференция, посвященная международным стабилизационным силам в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 декабря 2025

Международные стабилизационные силы могут быть размещены в секторе Газы уже в январе