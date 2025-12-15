Инфляция в Израиле замедлилась до 2,4%, но продукты питания подорожали

Индекс потребительских цен в Израиле снизился в ноябре на 0,5% при прогнозе снижения на 0,4%. Уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился на 0,1% до 2,4%.

В ноябре заметно снизились цены на свежие овощи и фрукты (-4,1%), культуру и развлечения (-2,5%), транспорт и связь (-1,6%), мебель и товары для дома (-1,1%).

В то же время продукты питания (без учета свежих овощей и фруктов) подорожали на 0,4% в продолжение тенденции последних лет.