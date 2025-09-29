x
29 сентября 2025
Экономика

Кнессет утвердил увеличение расходов на оборонные нужды

время публикации: 29 сентября 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:04
Кнессет утвердил увеличение расходов на оборонные нужды
Yonatan Sindel/Flash90

На пленарном заседании Кнессета был принят во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении расходов на оборону на 31 миллиард шекелей. Законопроект поддержали 55 парламентариев, проголосовали против – 50.

Ранее партия ШАС объявила, что поддержит законопроект, поскольку данная бюджетная инициатива касается жизненно необходимых потребностей для продолжения боевых действий – закупки боеприпасов и оплаты резервистам.

