Кнессет утвердил увеличение расходов на оборонные нужды
время публикации: 29 сентября 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:04
На пленарном заседании Кнессета был принят во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении расходов на оборону на 31 миллиард шекелей. Законопроект поддержали 55 парламентариев, проголосовали против – 50.
Ранее партия ШАС объявила, что поддержит законопроект, поскольку данная бюджетная инициатива касается жизненно необходимых потребностей для продолжения боевых действий – закупки боеприпасов и оплаты резервистам.