x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Магазин, торгующий через Amazon, опубликовал в интернете данные израильских покупателей

Антисемитизм
время публикации: 29 сентября 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:01
Магазин, торгующий через Amazon, опубликовал в интернете данные израильских покупателей
AP Photo/David Zalubowski

Менеджер магазина, торгующего через Amazon, опубликовал в соцсети TikTok видео, в котором хвастался тем, что отменил заказы покупателей из Израиля.

Сайт "Мако" пишет, что покупатели узнали об отмене сделки только после того, как зашли на сайт Amazon, чтобы проверить статус заказа.

Один из покупателей рассказал, что причина отказа стала ему известна позднее от компании Visual Layer, отслеживающей угрозы и подозрительные действия в социальных сетях. Представители компании сообщили, что менеджер магазина, в котором он купил защитную пленку для экрана телефона, выложил в TikTok видео, в котором не только хвастался отменой заказа израильтян, но и обнародовал их личные данные: имена, адреса, номера телефонов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 сентября 2025

Дроны израильской компании вместе с Uber будут доставлять еду в США
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 21 сентября 2025

Власти Израиля пытаются обязать Netflix и Disney вкладываться в израильское кино
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 июля 2025

Компания Amazon возобновила прием заказов из Израиля