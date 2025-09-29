Магазин, торгующий через Amazon, опубликовал в интернете данные израильских покупателей

Менеджер магазина, торгующего через Amazon, опубликовал в соцсети TikTok видео, в котором хвастался тем, что отменил заказы покупателей из Израиля.

Сайт "Мако" пишет, что покупатели узнали об отмене сделки только после того, как зашли на сайт Amazon, чтобы проверить статус заказа.

Один из покупателей рассказал, что причина отказа стала ему известна позднее от компании Visual Layer, отслеживающей угрозы и подозрительные действия в социальных сетях. Представители компании сообщили, что менеджер магазина, в котором он купил защитную пленку для экрана телефона, выложил в TikTok видео, в котором не только хвастался отменой заказа израильтян, но и обнародовал их личные данные: имена, адреса, номера телефонов.