"Синема Сити" поднимает цены на билеты в кино

Сеть кинотеатров "Синема Сити" сообщила о поднятии цен. Билет подорожает примерно на 2% – с 44 до 45 шекелей, однако сбор за заказ по интернету увеличится с 3,90 до 4,90 шекелей – практически на четверть, сообщает Ynet.

Билет VIP подорожает на 4% – со 145 до 151 шекеля, а при заказе через интернет на 5% – с 148,90 до 155,90 шекелей. Цены на билеты в залы 3D на данном этапе останутся без изменения.

С 29 до 30 шекелей подорожает поход в кинотеатр для военнослужащих и пенсионеров. При этом если билет на израильский фильм стоил для пенсионеров 22 шекеля, теперь его цена составляет 30 шекелей.