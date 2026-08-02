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Экономика

Парковка в муниципальных паркингах Тель-Авива подорожала на 20%

Цены
Тель-Авив
время публикации: 02 августа 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 07:57
Парковка в муниципальных паркингах Тель-Авива подорожала на 20%
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Парковка в муниципальных паркингах Тель-Авива подорожала на 20%
Nati Shohat/Flash90

В воскресенье, 2 августа, вступили в силу новые тарифы в муниципальных паркингах Тель-Авива, которыми управляет компания "Ахузот а-Хоф". Стоимость первого часа парковки для жителей других городов выросла с 20 до 24 шекелей, для жителей Тель-Авива – с 5 до 6 шекелей.

Разовый въезд или парковка по вечернему тарифу теперь стоят 36 шекелей вместо 30. Владельцы действующего тель-авивского парковочного разрешения в большинстве паркингов заплатят 9 шекелей вместо 7,5 шекеля. В мэрии объяснили повышение ростом расходов на эксплуатацию муниципальных автостоянок.

Одновременно были сокращены некоторые льготы для жителей города. В паркингах "Тель-Нордау", "Базель", "Шератон", "Буграшов" и "Бней-Дан" скидка для жителей города снижена с 75% до 50%. В паркингах "Тель-Нордау", "Базель" и "Бней-Дан" льготный вечерний тариф теперь действует с 21:00, а не с 19:00.

В остальных муниципальных паркингах жители Тель-Авива, имеющие действующее парковочное разрешение, по-прежнему могут получать скидку до 75%. Конкретные тарифы и размеры скидок указаны при въезде на каждую автостоянку.

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Мэрия Тель-Авива повышает цену парковки на 20%