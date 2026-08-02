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Экономика

В израильских школах вводят обязательные уроки финансовой грамотности

Финансы
Школьное образование
время публикации: 02 августа 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 08:37
В израильских школах вводят обязательные уроки финансовой грамотности
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В израильских школах вводят обязательные уроки финансовой грамотности
ChatGPT

С начала 2026/27 учебного года финансовая грамотность станет обязательным предметом для учащихся девятых классов во всех израильских школах. Занятия будут проходить один час в неделю. В следующем учебном году программу распространят на десятые классы, сообщает Ynet.

Учебная программа включает четыре основных направления: разумное потребление и принятие финансовых решений, деньги и банковская система, рынок труда в меняющемся мире, а также инвестиции и соотношение риска и возможной прибыли.

Школьников научат планировать личный и семейный бюджет, разбираться в сбережениях, процентах и инфляции, пользоваться банковскими услугами и читать зарплатную ведомость. Они познакомятся с правами работающих подростков, основами пенсионных накоплений и влиянием образования и профессиональных навыков на будущий заработок.

В десятом классе больше внимания будет уделено инвестициям. Ученикам расскажут о фондовом рынке, недвижимости, иностранной валюте и вложениях в образование, а также объяснят необходимость распределять средства между различными активами для снижения риска.

К настоящему времени преподавать новый предмет подготовлены 550 учителей. Еще 2050 педагогов должны пройти обучение в сентябре и октябре. Министр просвещения Йоав Киш назвал введение курса важным шагом, который должен дать школьникам практические знания для самостоятельной взрослой жизни.

Экономика
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