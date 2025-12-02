Израиль договорился о завозе сельхозработников из Камбоджи

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр труда и профессионального обучения Камбоджи Хенг Сур подписали рамочное двустороннее соглашение, регулирующее найм сельскохозяйственных камбоджийских рабочих для работы в Израиле.

Соглашение направлено на решение проблемы нехватки рабочей силы в аграрном секторе. На первом этапе будут наняты около 4000 камбоджийских рабочих, в дальнейшем программа может быть расширена и распространена на другие отрасли.

Вместе с рамочным соглашением было подписано соглашение, определяющее практические стороны, такие как процедура найма, перевозка, гарантии защиты прав работников и т.д.