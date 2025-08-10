x
Экономика

В Японии проходят испытания израильского БПЛА Heron MK II

время публикации: 10 августа 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 11:41
Фото: IAI

Израильский беспилотный самолет Heron MK II (оборонный концерн концерн "Авиационная промышленность", IAI) замечен в Японии во время летных испытаний, пишет издание Israel Defense. БПЛА прибыл в аэропорт Сирахама в рамках оценочных испытаний, проводимых японскими военными и специалистами Kawasaki Heavy Industries Corporation.

Heron MK II предназначен для сбора разведывательной информации, целеуказания и ведения радиоэлектронной борьбы. Приобретение БПЛА такого класса является частью усилий Японии по оснащению себя передовыми беспилотными системами.

После переговоров, проходивших в феврале 2024 года, министерство обороны Японии проверяет соответствие израильских БПЛА имеющимся задачам. Ранее сообщалось, что Израиль провел демонстрационные испытания в Японии в рамках подготовки к сделке.

Япония также проводит испытания турецкого БПЛА Bayraktar TB2.

