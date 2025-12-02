x
02 декабря 2025
Экономика

"Ракевет Исраэль" уведомила минфин о задержках в реализации ключевых проектов

время публикации: 02 декабря 2025 г., 19:51
"Ракевет Исраэль" уведомила минфин о задержках в реализации ключевых проектов
Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") направила в министерство финансов и министерство транспорта письмо, в котором уведомила, что сроки, установленные для реализации трех ключевых транспортных проектов, являются невыполнимыми, сообщает портал ynet.

В частности, в "Ракевет Исраэль" назвали нереализуемой дату начала запуска Восточной магистрали (железнодорожный коридор север-юг в обход Гуш-Дана) к апрелю 2026 года, поскольку были обнаружены изъяны, требующие устранения.

При этом в компании не указывают новую дату запуска, поскольку "подрядчик, отвечающий за электрификацию путей, находится в кризисном состоянии, затрудняющем продвижение работ". Новая дата будет названа только после решения кризиса с электрификацией.

Дата запуска линии 431, соединяющей Ришон-ле-Цион, Рамле, Модиин и Иерусалим, откладывается на первый квартал 2028 года "из-за проблем с устранением существенных препятствий, включая задержку процесса электрификации".

Кроме того, ключевая часть модернизации системы сигнализации, призванной усилить безопасность движения поездов и при этом увеличить пропускную способность железных дорог, которая должна была быть реализована еще в августе 2025 года, переносится на лето 2026 года.

