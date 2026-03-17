Албания приняла резолюцию, признающую Иран государством-спонсором терроризма

Парламент Албании принял резолюцию, признающую Иран государством-спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) – террористической организацией.

Офис министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара назвал этот шаг "демонстрацией четкого этического вектора во внешней политике Албании". В заявлении отмечается, что решение было принято после обращения Саара к главе МИД Албании Игли Хасани по этому вопросу на прошлой неделе.

Правительство Албании разорвало дипломатические отношения с Ираном еще в 2022 году, обвинив его в кибератаке, которая парализовала правительственные информационные системы и на несколько дней вывела из строя онлайн-сервисы госуслуг.