Албания приняла резолюцию, признающую Иран государством-спонсором терроризма
время публикации: 17 марта 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 18:37
Парламент Албании принял резолюцию, признающую Иран государством-спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) – террористической организацией.
Офис министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара назвал этот шаг "демонстрацией четкого этического вектора во внешней политике Албании". В заявлении отмечается, что решение было принято после обращения Саара к главе МИД Албании Игли Хасани по этому вопросу на прошлой неделе.
Правительство Албании разорвало дипломатические отношения с Ираном еще в 2022 году, обвинив его в кибератаке, которая парализовала правительственные информационные системы и на несколько дней вывела из строя онлайн-сервисы госуслуг.