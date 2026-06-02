Глава Банка Израиля сигнализировал, что может ускорить снижение учетной ставки

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон, выступавший на конференции в Иерусалиме, дал понять, что продолжит снижать процентную ставку при условии сохранения тенденции к снижению годовой инфляции.

По словам Ярона, шансы на дополнительное снижение учетной ставки будут расти "по мере приближения к нижней границе целевого инфляционного коридора".

Целевой коридор инфляции составляет от 1% до 3%. На текущий момент инфляция в Израиле находится на уровне 2%, ровно в середине коридора.

Напомним, что в конце мая Банк Израиля снизил учетную ставку на 0,25% до 3,75%.