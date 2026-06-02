Израильским оборонным компаниям разрешили нанимать иностранных рабочих

Министерство обороны Израиля разрешило израильским оборонным компаниям получить квоту на найм иностранных рабочих.

Как сообщает портал Walla, речь идет о группе в несколько десятков рабочих, задействованных в конкретных специальностях, где ощущалась нехватка рабочих рук в стране. Предполагается, что их найм будет временным, до подготовки дополнительных израильских специалистов в соответствующих областях.

За последние два года штат трех ведущих оборонных концернов "Эльбит", "Авиационная промышленность" и "Рафаэль" увеличился на 5000 человек для обеспечения спроса на оборонную продукцию со стороны ЦАХАЛа и иностранных заказчиков.