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Экономика

Израильским оборонным компаниям разрешили нанимать иностранных рабочих

Оборонка
Минобороны
Гастарбайтеры/Иностранные рабочие
время публикации: 02 июня 2026 г., 23:14 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 23:14
Израильским оборонным компаниям разрешили нанимать иностранных рабочих
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство обороны Израиля разрешило израильским оборонным компаниям получить квоту на найм иностранных рабочих.

Как сообщает портал Walla, речь идет о группе в несколько десятков рабочих, задействованных в конкретных специальностях, где ощущалась нехватка рабочих рук в стране. Предполагается, что их найм будет временным, до подготовки дополнительных израильских специалистов в соответствующих областях.

За последние два года штат трех ведущих оборонных концернов "Эльбит", "Авиационная промышленность" и "Рафаэль" увеличился на 5000 человек для обеспечения спроса на оборонную продукцию со стороны ЦАХАЛа и иностранных заказчиков.

Экономика
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