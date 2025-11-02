Бензин в Израиле подешевел: самые низкие цены с начала 2025 года

В ночь на воскресенье, 2 ноября, цены на бензин на автозаправочных станциях в Израиле снизились при самообслуживании до 7,07 шекеля за литр 95-го бензина. Это на 16 агорот меньше, чем было в октябре. В Эйлате цены на 95-й бензин при самообслуживании составляют 6 шекелей за литр, что на 13 агорот меньше, чем в октябре.

Надбавка за услугу заправщика – 25 агорот за литр, а в Эйлате – 21 агора за литр, что соответствует тарифам за прошлый месяц.

Причиной понижения цен на бензин стало снижение на 4% международных цен на топливо, а также падение курса доллара по отношению к шекелю. Отмечается, что цены на бензин вернулись к показателю августа 2025 – самому низкому с начала 2025 года.