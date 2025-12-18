x
18 декабря 2025
Мир

СБУ заявила о поражении МиГ-31 и другой техники на военном аэродроме в Крыму

Война в Украине
Война в России
время публикации: 18 декабря 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 13:34
СБУ заявила о поражении МиГ-31 и другой техники на военном аэродроме в Крыму
Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по компонентам российской ПВО на военном аэродроме "Бельбек" в аннексированном Крыму.

По утверждению СБУ, в результате попаданий были поражены: два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 (элемент ЗРК С-400 "Триумф"), ЗРПК "Панцирь-С2", а также самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

В сообщении СБУ приводятся ориентировочные оценки стоимости пораженной техники "на сотни миллионов долларов".

Независимого подтверждения заявленных потерь на момент публикации нет. Официальные российские структуры о последствиях удара подробно не сообщали.

