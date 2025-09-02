Американская семья купила три пентхауса в Ашкелоне за 24,6 млн шекелей на случай репатриации

Еврейская семья из Нью-Йорка приобрела три пентхауса в проекте компании "Й.Х. Димри" YAMA Marina в Ашкелоне за 24,6 миллиона шекелей.

Речь идет о пентхаусе на 23-м этаже площадью 177 кв.м с террасой площадью 97 кв.м и панорамным видом на море ( 8,6 млн шекелей), пентхаусе на 24-м этаже площадью 177 кв.м с террасой площадью 34 кв.м. (8 млн шекелей) и еще одном пентхаусе с аналогичными площадями (8 млн шекелей). Проект, который планируется заселить примерно через полгода, расположен на береговой линии в комплексе Marina Ашкелона и включает три жилые башни по 24 этажа с 327 квартирами.

Фактически средняя цена в сделке составляет около 40 тысяч шекелей за кв.м, в то время как средняя цена в районе Marina составляет всего около 23 500 шекелей за кв.м.

Как сообщает приложение "Мамон" газеты "Едиот Ахронот", покупатели приобрели их на случай репатриации в Израиль, а пока намерены использовать их во время отпусков.