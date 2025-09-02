x
Экономика

Управление по защите прав потребителя намерено оштрафовать Carrefour на 1,9 млн шекелей

время публикации: 02 сентября 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 12:39
Управление по защите прав потребителя намерено оштрафовать Carrefour на 1,9 млн шекелей
Miriam Alster/FLASH90

Управление по защите прав потребителей и добросовестной торговле объявило о намерении наложить штраф в размере 1,9 миллиона шекелей на сеть Carrefour в связи с серьезными нарушениями Закона о защите потребителей.

В частности, инспекторы управления выявили такие нарушения как отсутствие маркировки с ценой на сотнях различных товаров, неправильная маркировка страны производства, отсутствие таблички с ценой на прилавке, разница между ценой на товаре и ценой на кассе.

Согласно закону, у Carrefour есть право оспорить решение в течение 45 дней.

